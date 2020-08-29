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YKS'de ilk 100'de yer alan 69 öğrenci Boğaziçi Üniversitesine yerleşti

AA |  29 Ağustos 2020 Cumartesi - 10:22 | Son Güncelleme : 29 08 2020 - 10:22

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yerleştirme Sonuçlarına göre, tüm puan türlerinde ilk 100'de yer alan 69 öğrenci Boğaziçi Üniversitesine yerleşti.


Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünya sıralamalarında  Türkiye'nin en başarılı devlet üniversitelerinden biri olan Boğaziçi  Üniversitesi, üniversite adaylarının da tercih listelerinde geçen yıllarda olduğu  gibi ilk sıralarda yer buldu.
 
ÖSYM tarafından açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının ardından  Türkiye'nin en başarılı adaylarının önemli kısmı Boğaziçili oldu. Bu yıl ilk tüm  puan türlerinde ilk 10'da yer alan öğrencilerden 8'i Boğaziçi ailesine  katılırken, sayısal puan türünde ilk 10'da yer alan adaylardan 5'i de Boğaziçi'ni  tercih etti.
 
Tüm puan türlerinde (EA, SAY, SÖZ ve DİL) ise ilk 1000'de yer alan  öğrencilerden 708'i Boğaziçili olmaya hak kazandı. Bununla beraber Alan  Yeterlilik Testi (AYT) sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinin birincileri de  Boğaziçi'ni tercih etti. YKS yerleştirme başarı sırasına göre de eşit ağırlık ve  sözel puan türlerinin üçüncüleriyle sayısal puan türü ikincisi de Boğaziçi  ailesine katıldı.
 
İlk 250'de de Boğaziçi'ne ilgi dikkat çekti
 
Boğaziçi Üniversitesinin verilerine göre tüm puan türlerinde ilk  100'de yer alan toplamda 69 aday bu üniversiteye yerleşti. Bu sayı sayısal puan  türünde 30, eşit ağırlık puan türünde 32, sözel puan türünde 5 ve dil puan  türünde ise 2 oldu.
 
İlk 250'de de Boğaziçi'ne ilgi dikkati çekti. Bu başarı sırası  aralığında yer alan tüm puan türlerinde toplamda 190 aday Boğaziçili oldu.  Sayısal puan türünde 77, eşit ağırlık puan türünde 95, sözel puan türünde 16 ve  dil puan türünde ise 2 aday Boğaziçili olmaya hak kazandı. İlk 500'de ise  toplamda 390 aday Boğaziçi ailesine katıldı.
 
Tüm puan türlerinde ilk 1000'e bakıldığında da Boğaziçi Üniversitesi  öne çıktı. Sayısal puan türünde 217, eşit ağırlık puan türünde 374, sözel puan  türünde 83 ve dil puan türünde ise 34 aday Boğaziçili oldu. İlk 5000'e ait  veriler incelendiğinde toplamda 1476 adayın Boğaziçi tercihi yaptığı  görüldü.
 

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YKS Boğaziçi Üniversitesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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