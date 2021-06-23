YKS'de en sık yapılan hatalar!

YKS için sayılı günler kaldı. Öğrenciler son hazırlıklarını yaparken, uzmanlar da sınava girecek öğrencileri yapılan en sık hatalara yönelik uyarıyor. “YKS’de adaylar soruyu ilk okumada çok kolay olarak algılayıp önemli sözcükleri kaçırabiliyor” diyen uzmanlar “Dikkat etmezseniz en basit konunun en basit sorusunda bile hata yapabilirsiniz” uyarısında bulunuyor.

YKS için nefesler tutuldu, 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için 2.6 milyondan fazla aday artık son viraja geldi. Sınavın ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran Cumartesi saat 10.00'da, ikinci aşama olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) de 27 Haziran Pazar günü saat 10.00'da, Yabancı Dil Testi ise 27 Haziran Pazar günü saat 15.30'da yapılacak. TYT'de 40 Türkçe, 40 matematik, 20 sosyal bilimler, 20 de fen bilimleri olmak üzere toplam 120 soru sorulacak. Sınav 135 dakika sürecek. AYT'de ise toplam 160 soru yer alacak. Adaylara 180 dakika süre verilecek. Analiz ve yorum gücünün sınanacağı YKS'de ezbere dayalı sorular yer almayacak. Adaylar "Yeni nesil soru tipi" olarak nitelendirilen sorularla karşılaşacak. Bu kapsamda sayısal derslerden görseli bol, sosyal derslerden ise uzun paragraflı soruların çıkması bekleniyor.

YKS'nin bilgi hazırlığıyla birlikte aynı zamanda psikolojik performans yönetimi ile tamamlanması gereken bir sınav olduğunu söyleyen Uğur Okulları PDR ve Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, sınav anında adayların sıklıkla hatalı yanıta yönelmelerine ve sınav performansını düşürmelerine neden olabilecek unsurları SABAH'a şöyle sıraladı:

KOLAY SORU YANILGISI

Soruyu ilk okumada çok kolay olarak algılayıp önemli sözcükleri kaçırmak. Dikkat edilmediğinde en basit konunun en basit sorusunda da hata yapılabilir.



ACELE OKUMA

Aday süreyi etkili kullanayım derken acelecilikle okumada atlamalar yaparak zihnindeki eski soru kalıplarına kapılması.



İŞLEM HATALARI

İşlem hatası sıklıkla yapılıyor. Öğrenci çözemediği soruya geri döndüğünde eski yaptığı işlem üzerinden soruyu çözüp, yaptığı hatayı göremiyor.



SORUNUN TAMAMINI OKUMAMAK

Sorunun tamamını değil de yarısına kadar okumak yapılan hatalardan bir diğeri. Sorunun ve seçeneklerin tamamını okumadan karar vermemek gerekiyor.



YORUM EKSİKLİĞİ

Bir konunun detaylarına inmemek. Ciddi yorum yapılması gereken sorularda yüzeysel bilgi ile karar vermek yapılan önemli hatalardan. Çok katmanlı bilgi içeren sorularda adaylar zorlanıyorlar.

ZİHİNDEN İŞLEM

İşlem hatası, çoğunlukla zihinden işlem yapılırken kaçırılan bir sayı yanlış yanıta yöneltebilmekte.

OLUMSUZ SORU KÖKLERİ

Sorunun sonundaki "değildir, olamaz, yanlıştır" vb. olumsuz ve altı çizili ifadeleri gözden kaçırma.

YANLIŞ KODLAMA

Cevabı yanıt kartına yanlış kodlamak. Sonucu bulmasına rağmen yanlış seçeneği işaretleme. Soruya yorum katma, zihnindeki farklı bilgilerle kişisel yorumla soru çerçevesinin dışında düşünmek.