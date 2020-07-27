YKS birincisi 2020 – YKS tam puan alan kaç kişi var? YKS 2020 birincisi kim?

ÖSYM yaptığı açıklamada YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabiliyor.
YKS 2020 BİRİNCİSİ KİM?
YKS birincisi henüz açıklanmadı. ÖSYM konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
YKS'DE KAÇ KİŞİ FULL ÇEKTİ?
YKS'nin YDT oturumunda 4 aday İstanbul'dan, 1 aday da Niğde'den birinciliği paylaştı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın TYT oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı.
YKS'nin AYT oturumunda birinci, sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya'dan çıktı.