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YKS birincisi 2020 – YKS tam puan alan kaç kişi var? YKS 2020 birincisi kim?

27 Temmuz 2020 Pazartesi - 9:24 | Son Güncelleme : 27 07 2020 - 9:57

YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM yaptığı açıklamada YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabiliyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, YKS birincisinin kim olduğuna çevrildi. Peki, YKS 2020 birincisi kim? YKS birincisi 2020 hakkında merak edilenler…


ÖSYM yaptığı açıklamada YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabiliyor.

YKS 2020 BİRİNCİSİ KİM?

YKS birincisi henüz açıklanmadı. ÖSYM konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

YKS'DE KAÇ KİŞİ FULL ÇEKTİ?

YKS'nin YDT oturumunda 4 aday İstanbul'dan, 1 aday da Niğde'den birinciliği paylaştı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın TYT oturumunda Ankara, Antalya Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı.

YKS'nin AYT oturumunda birinci, sözelde İzmir, eşit ağırlıkta  Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya'dan çıktı.

 

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