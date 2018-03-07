YKS başvurusu nasıl yapılır? (YKS başvuru tarihleri ve ücreti)

YKS başvurusu 1-21 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. ÖSYM’nin resmi internet sitesi "http://www.osym.gov.tr" üzerinden YKS başvuru formuna kolayca ulaşılabilecek. İşte YKS başvurularına dair tüm ayrıntılar...
YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sınava başvurmak isteyen adaylar kılavuza ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında öğrenim gören adaylar; başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri’nden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapacaklar. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı yani son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr yapabilecekler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri’nden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinin birinden yapacaklar. Sınava başvuru merkezlerinin adresleri başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacak. Adaylar, kılavuzun dikkatle okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklar. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacak.
Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacak ve sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek. Başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecek.
ÜCRETLER NASIL ÖDENECEK?
2018-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-işlemlerde yer alan 'ödemeler' alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar. Sadece TYT’ye girecek adaylar 50, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 100, hepsine girecekler ise 150 TL yatıracaklar.
SINAV NASIL UYGULANACAK?
TYT, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü yapılacak. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecek. AYT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. YDT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olması gerekiyor. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklar.