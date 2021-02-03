YKS başvuruları ne zaman? YKS başvuru tarihi ve YKS başvuru ücreti 2021

YKS başvuru tarihi 2021 ne zaman? ÖSYM tarafından YKS başvuru tarihi açıklandı. ÖSYM 2021 Sınav Takvimine göre YKS başvuru tarihlerine az bir süre kaldı. Adaylar başvurularını ÖSYM AİS üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile gerçekleştirebilecek. YKS başvuru tarihi ve YKS başvuru ücreti 2021

YKS başvuru tarihi ve YKS başvuru ücreti 2021 günün en çok merak edilen konularından biri oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ve sınav tarihlerini geçtiğimiz gün yayımladığı takvimle paylaştı. ÖSYM 2021 Sınav Takvimi ile bu yıl yapılacak sınavlar belli oldu. Peki, YKS başvuruları ne zaman? İşte YKS başvuru tarihi ve YKS başvuru ücreti 2021

YKS BAŞVURU TARİHİ 2021 NE ZAMAN?

YKS başvuru tarihi ise 4 Şubat 2021'de başlayacak ve 2 Mart 2021'e kadar devam edecek. Ayrıca adaylar 17-18 Mart 2021 tarihlerinde geç başvuruda bulunabilecekler.

Yayımlanan sınav takvimine göre 2021 YKS sınav tarihi 26-27 Haziran 2021 olarak duyuruldu. Adaylar 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecekler. Bu sınavlardan alınacak puanlar ile adaylar üniversite tercihinde bulunabilecek.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2021

YKS başvuru ücreti konusunda açıklamanın ise başvuru başlangıç tarihinde yayımlanacak başvuru kılavuzunda yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl YKS başvuru ücreti her bir oturum için 70 lira olarak açıklanmıştı Geç başvuru ücreti ise 105 lira olmuştu.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarından T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olanların, başvuru merkezlerine gitmeden e-Devlet üzerinden sınav başvurularını yapabileceklerini açıkladı.

Aygün, bu yılki YKS başvurularıyla ilgili şu bilgileri verdi:



"T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne ÖSYM AİS mobil uygulaması veya 'http://ais.osym.gov.tr' üzerinden 'e-Devlet ile kayıt ol' seçeneğine tıklayarak kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek. e-Devlet kayıtları için adaylarımızın PTT şubelerinden şifrelerini temin etmeleri gerekiyor. Adaylar, ayrıca ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından bireysel olarak yapacakları sınav başvurularında, sistemdeki fotoğrafı, varsa T.C. kimlik kartındaki fotoğrafıyla başka herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncellenebilecek.