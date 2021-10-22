YKS 3. ek tercih olacak mı, 3. ek tercihler ne zaman yapılacak?

YKS 2. ek yerleştirme sonuçları açıklanınca gözler YKS 3. ek tercihlere odaklandı. YKS 2. Ek yerleştirme sonucuna göre herhangi bir kuruma yerleşemeyenler 'YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki YKS 3. ek tercih var mı? YKS 3. ek tercih ne zaman?

Üniversite ek yerleştirme sürecinin tamamlanınca ardından boş kalan kontenjanlar için YKS 2. ek yerleştirme başvuruları alınmıştı. 140 puan alanların tercihte bulunduğu YKS 2. ek yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların açıklanınca üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, 3. ek yerleştirme yapılıp yapılmayacağı sorgulanıyor. Peki YKS 3. ek tercih yapılacak mı, ne zaman başlıyor?

YKS 3. EK TERCİH VAR MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS 3. ek tercihlerin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. 2. ek yerleştirmelerin tamamlanmasının ardından yeni bir ek yerleştirme yapılıp yapılmayacağı boş kalan kontenjanlarla belli olacak.

YKS 3. ek tercih tarihleri henüz netlik kazanmadı. Konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

YKS 2. EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHİ

Kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur (Elektronik kayıt hariç üniversitelerdeki kayıt işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılır.). Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler.