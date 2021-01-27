YKS 2021 başvuruları ne zaman başlıyor? YKS başvuru tarihi ve ücreti 2021

2021 YKS sınavı başvuru tarihi ne zaman? 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran arasında gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran'da yapılacak.
YKS 2021 için başvurular 4 Şubat'ta başlayacak. YKS başvurularının biteceği tarih ise 2 Mart 2021. Geç başvuru günü ise 17 Mart 2021’den 18 Mart 2021 saat 23:59’a kadar.
YKS başvuru ücreti 2021?
2020’de YKS sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) 70,00 TL olarak açıklanmıştı. Bu seneki ücretler kılavuzun yayımlanmasıyla belli olacak.