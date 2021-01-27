YKS 2021 başvuruları ne zaman başlıyor? YKS başvuru tarihi ve ücreti 2021

YKS 2021 başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM'nin 2021 sınav takvimi belli oldu. Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2021 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı. YKS başvuru tarihi ve ücreti 2021…

2021 YKS sınavı başvuru tarihi ne zaman? 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran arasında gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran'da yapılacak.

YKS 2021 için başvurular 4 Şubat'ta başlayacak. YKS başvurularının biteceği tarih ise 2 Mart 2021. Geç başvuru günü ise 17 Mart 2021’den 18 Mart 2021 saat 23:59’a kadar.

YKS başvuru ücreti 2021?

2020’de YKS sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) 70,00 TL olarak açıklanmıştı. Bu seneki ücretler kılavuzun yayımlanmasıyla belli olacak.