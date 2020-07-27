YKS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından öğrenciler, YKS sonuçlarını sorgulamak için ÖSYM sitesine yönelirken, üniversite taban puanları da yoğun ilgi gördü. YKS tercihlerini yapamaya hazırlanan öğrenciler için 2019 yılının 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümlerinin taban puanlarını derledik. İşte ÖSYM YKS sonuç sorgulama ve 2 ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları…

Üniversite sınavı sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasıyla öğrencilerin sonuç sorgulama ve taban puan öğrenme süreci başladı. YKS puanına göre tercih yapacak öğrenciler, 2 ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanlarını, kontenjanlarını ve başarı puanlarını YÖK Atlas tercih robotu üzerinden kolayla sorgulayabiliyor. Öte yandan 2020-YKS cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı. ÖSYM giriş sayfası üzerinden YKS sonuç ekranı 2020 ile 2 ve 4 yıllık Eşit ağırlık, Sayısal ve Sözel bölümlerin taban puanları 2020…

Adaylar, YKS sonuçları kapsamında açıklanan TYT, AYT ve YDT sonuçlarını TC Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebilecek.

YKS SONUÇ 2020 SORGULAMA

2020 YKS CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI!

ÖSYM: 2020-YKS cevap kağıtları ve aday cevapları https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 gün süreyle erişime açılmıştır

YKS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR BELLİ Mİ?

Üniversitelerin 2020 taban puanları henüz belli olmadı. 2020 taban puanları tercihlerin yapılacağı Ağustos ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Biz de haberimizde 2019 yılı lisans ve ön lisans taban puanlarını derledik.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açıldı.YÖK Atlas üzerinden de dilediğini üniversite ve bölümü seçerek arama yapabilmek mümkün.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS ÜNİVERSİTE KONTENJANLAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.

Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir: Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.

Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985.

Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244.

Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622.

İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353.

AÇIKLAMANIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ