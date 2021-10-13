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YKS 2. ek yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM Başkanı tarihi duyurdu!

13 Ekim 2021 Çarşamba - 16:04 | Son Güncelleme : 13 10 2021 - 16:04

YKS 2.ek tercihler ile ilgili son dakika açıklaması geldi. YKS barajından bu sene 140 puan üzeri alan adaylar da tercih yapabilecek. YKS 140 puan barajını geçenler YKS 2. Ek yerleştirme tercihlerinin ne zaman başlayacağını merak ediliyordu, tarih verildi. Peki YKS 2. ek tercih ne zaman yapılacak?


YKS ek tercih sonuçları açıklanınca gözler YKS 2. ek tercih tarihlerine çevrilmişti. 2021 YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabileceklerdir. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapabileceklerdir. Peki, YKS 2. Ek yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS 2. Ek yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak?

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.

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