YKS 2. ek tercihler ne zaman? YKS 3. Ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, 140 puan tercih tarihi belli mi?

YKS 2. Ek tercihler ne zaman, 3. Tercih kılavuzu yayımlandı mı? 140 baraj puanı alan öğrenciler gözlerini tercihlerin başlayacağı tarihe çevirdi. 2. ek tercih dönemi heyecanla bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başkanı Halis Aygün merakla beklenen YKS ek tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Ek yerleştirme ile bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar tarafından bu yıl ilk defa uygulanacak olan YKS ikinci ek yerleştirme tarihleri sorgulanıyor. Peki YKS ikinci ek tercihler ne zaman başlayacak?

YKS ek yerleştirme sonuçları 1 Ekim Cuma günü açıklandı. TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan öğrencilerin heyecanla beklediği ek tercih dönemi beklenmeye başlandı. Peki, YKS 2. ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS 3. tercih kılavuzu yayınlandı mı, 140 baraj puanı boş kontenjanlar açıklandı mı?

YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS 2. ek tercih işlemleri, ilk ek yerleştirmeden boş kalan kontenjanların belirlenmesinden sonra yapılacak. İkinci ek yerleştirme takviminin bu hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.

YKS ikinci ek yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecekler. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapabilecekler.

PUANLAR SONUÇ BELGELERİNE YANSITILDI

2021-YKS sonuçlarına göre TYT puanı 140-150 aralığında olan adayların OBP'leri eklendi yerleştirme puanı (Y-TYT Puanı) ile AYT/YDT puanları 170-180 aralığında olan adayların OBP'leri eklendi yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanları), ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere adayların sonuç belgelerine yansıtıldı. Adaylar, sonuç belgelerine ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.