Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği ‘Sadakatsiz’ dizisi, reytinglerde üç kategoride de zirvedeydi. Kanal D’de yayınlanan proje, Twitter’da Türkiye ve dünya gündeminde tüm gece boyunca en üst sıralarda yer aldı. Yapım, sosyal medyada yaklaşık 5 milyon erişim elde etti.
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Yine zirvede!
15 Ocak 2021 Cuma - 9:56 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 9:57
Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği ‘Sadakatsiz’ dizisi, reytinglerde üç kategoride de zirvedeydi.
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