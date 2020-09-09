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Yine yat turu yine skandal görüntüler!

İHA |  09 Eylül 2020 Çarşamba - 14:25 | Son Güncelleme : 09 09 2020 - 14:25

Mersin kıyılarında düzenlenen ve korona önlemlerine uyulmayan yat turları bu kadar da olmaz dedirtti. Yat turu organizasyonlarınca sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan görüntülerde tatilcilerin maske ve sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü.


Yine yat turu yine skandal görüntüler. Edinilen bilgiye göre Mersin'de yat turu düzenleyenler tarafından gerçekleştirilen bir organizasyonun görüntüleri sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.
 
Yapılan yayında yat turuna katılanların bazıları karşılıklı oynarken, bazıları da halay çekti.Maske kurallarına uymayan tatilciler, sosyal mesafeye de uyulmayan yarışmalara katıldı. Kimileri de kalabalık ortamda köpük banyosu yaptı.Korona tedbirlerinin hiçe sayıldığı görüntüler izleyenlerin de tepkisini çekti.
 

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