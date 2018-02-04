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Yine o silah!

04 Şubat 2018 Pazar - 7:49 | Son Güncelleme : 04 02 2018 - 7:53

Teröristler dün Afrin’de Türk tankını Batı ülkelerinden aldığı Konkurs anti-tank silahıyla vurdu. Altı askerimiz şehit oldu.


Afrin şehir merkezine ilerleyen TSK-ÖSO güçlerine dün YPG’li teröristler anti tank füzesi attı. Tank içindeki 5 asker ile tankın yakınında bulunan bir uzman çavuş şehit oldu. YPG kadın teröristlerce yapıldığını iddia ettiği saldırının videosunu yayınladı. Askeri uzmanlar inceledi. Silahın Batı tarafından DEAŞ’la mücadele için verilen Konkurs olduğunu açıkladı.
 
Yine Batı’nın PYD/YPG’ye verdiği o füzelerle vurdular
 
Afrin’deki saldırıda kullanılan anti tank füzeleri, ABD tarafından PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’ye DEAŞ’la mücadele için verilmişti. Afrin’de kadın teröristler tarafından kullanıldığı iddia edilen Rus yapımı Konkurs (Yarışma) adlı anti tank füzesini ABD’nin eski Rus müttefikleri Polonya, Çekya ve Slovakya’dan alarak YPG’ye verdiği bildiriliyor. Askeri uzmanlara göre Konkurs füzesi aslında MILAN sınıfı füzenin bir kopyası.
 

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