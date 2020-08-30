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Yine maganda dehşeti! 11 kişi yaralandı

AA |  30 Ağustos 2020 Pazar - 23:52 | Son Güncelleme : 30 08 2020 - 23:52

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde asker uğurlama eğlencesine tüfekle ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Akdurak Mahallesi Tekeli mevkisinde yapılan asker  uğurlama eğlencesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma  çıktı.
 
Bunun sonrasında kalabalığa kimliği bilinmeyen kişi ya da kişiler  tarafından tüfekle ateş açıldı.
 
Saçmaların isabet etmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Yakınları  tarafından Kandıra Devlet Hastanesine götürülen yaralılar, tedaviye alındı.
 
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis  ekipleri, ateş eden kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kocaeli Kandıra asker uğurlama
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