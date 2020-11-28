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Yılmaz Vural'ın sağlık durumu nasıl? Yüzde 113 arttı
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz ve İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, CNN TÜRK canlı yayınında koronavirüs salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Vaka sayıları, aşı çalışmaları ile Türkiye'de alınan ve alınacak tedbirlerin konuşulduğu programda kritik ifadeler yer aldı. Yılmaz Vural'ın son sağlık durumuna da değinilen programda Prof. Dr. Çetiner'in sözleri ise dikkat çekti.