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Yılmaz Tosun Ankara'da yakalandı

04 Ağustos 2021 Çarşamba - 13:06 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 13:06

FETÖ üyeliği nedeniyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve Yargıtay üyeliğinden ihraç edilen eski hakim Yılmaz Tosun Ankara'da yakalandı.


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