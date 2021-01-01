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Yılmaz Morgül yine dikkat çekti! 17 derecede...

Yılmaz Morgül yine dikkat çekti! 17 derecede... Yılmaz Morgül, arkadaşı Pelin Suade ile önceki gün Nişantaşı'na alışveriş yapmaya geldi.
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