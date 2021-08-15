Yılmaz Gruda'dan Fatma Girik itirafı: Beni boğulmaktan kurtardı

"AYAĞIMIN ALTINA MASA KOYDU"

Fatma da seyrediyor aşağıda. Sizin ben diye ayağa kalktı Fatma… O Fatma koca masayı aldı benim altıma koydu. Oradan bir sandalye aldı onun üstüne koydu ve Fatma uçtu, sandalyeye oturdu. Ne yaptı geldi beni kaldırdı. Prodüktör ‘’Fatmacığım biliyorsun’’ derken Fatma, 'Kes benim paramdan, kes' dedi" cümleleriyle anlattı.

"HALKTAN ALDIĞIMI ONLARA VERMEK İSTİYORUM"

"Ben halkan aldığımı onlara vermek istiyorum. Ben bu halkı seviyorum. Bu köylümüzü seviyorum. Herkesi seviyorum" diyen Yılmaz Gruda, halkın kendinden olanları vermenin bir borcu olduğunu belirtti.

Usta sanatçı, "Madem bende bunlar var ben de gücümün yettiği kadar bunları halka vereyim, dedim. Nasıl verdim? Şiirle verdim, romanla verdim. Ve büyük bir zevkle, yapabileceğim her şey bu. Yılmaz Gruda’yı göklere çıkarmak değil bu, borç ödemek, benim borcum bu, görevim bu" dedi.