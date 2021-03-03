Klipte Yılmaz Erdoğan'a model Didem Soydan da eşlik etti. Yılmaz Erdoğan'ın 'Keşke Gelsen' adlı şiirinin klibi 24 saat içerisinde 19 binden fazla görüntülenme aldı. Yılmaz Erdoğan ve Didem Soydan'ın klipteki romantik sahneleri büyük beğeni topladı. Didem Soydan, "Klipte bize eşlik eden 'Neymar' adlı köpeğe de çok teşekkür ederiz" dedi.
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- Yılmaz Erdoğan ve Didem Soydan'dan romantik klip!
Yılmaz Erdoğan ve Didem Soydan'dan romantik klip!
03 Mart 2021 Çarşamba - 14:43 | Son Güncelleme : 03 03 2021 - 14:43