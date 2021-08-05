05 Ağustos 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.427 0.96 EURO 10,1220 0.81
USD 8,5320 0.68 ALTIN 494,720 0.15
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yılmaz Erdoğan'dan yapılan yardımlara teşekkür!

05 Ağustos 2021 Perşembe - 16:09 | Son Güncelleme : 05 08 2021 - 16:15

Yaz aylarını Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan çiftliğinde geçiren oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, Türkiye’nin birçok noktasında devam eden orman yangınları için kolları sıvadı.


İlk günden beri dostlarıyla orman yangını bölgesindeki ihtiyaçları karşılamaya çalışan Yılmaz Erdoğan, Çeşme’den gelen yardım kampanyasıyla mağdurlara destek oldu.
 
"MUHTEŞEM ŞEYLER GELDİ"
 
Sosyal medya hesabından hem yazılı hem sözlü açıklama yapan ünlü oyuncu, "İlk günden beri burayı bir yardım istasyonuna çevirdik. Daha çok şimdiye kadar yiyecek, içecek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorduk ama bugün muhteşem şeyler geldi. Berfu-Eser Yenenler, Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı’nın önderliğinde Çeşme halkının desteğiyle ve birçok firmanın katılımıyla. Harika oldu. Şimdi bunların hepsini ihtiyaç sahiplerine, ihtiyaç noktalarına göndereceğiz. Emeği geçen tüm kardeşlerimize, Köyceğiz halkı adına şükranlarımızı sunarız" ifadelerini kullandı.
 

ETİKETLER

yılmaz erdoğan yardım orman
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.