Yılmaz Erdoğan'dan yapılan yardımlara teşekkür!

İlk günden beri dostlarıyla orman yangını bölgesindeki ihtiyaçları karşılamaya çalışan Yılmaz Erdoğan, Çeşme’den gelen yardım kampanyasıyla mağdurlara destek oldu.
"MUHTEŞEM ŞEYLER GELDİ"
Sosyal medya hesabından hem yazılı hem sözlü açıklama yapan ünlü oyuncu, "İlk günden beri burayı bir yardım istasyonuna çevirdik. Daha çok şimdiye kadar yiyecek, içecek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorduk ama bugün muhteşem şeyler geldi. Berfu-Eser Yenenler, Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı’nın önderliğinde Çeşme halkının desteğiyle ve birçok firmanın katılımıyla. Harika oldu. Şimdi bunların hepsini ihtiyaç sahiplerine, ihtiyaç noktalarına göndereceğiz. Emeği geçen tüm kardeşlerimize, Köyceğiz halkı adına şükranlarımızı sunarız" ifadelerini kullandı.