Yılmaz Erdoğan açıkladı! 'Bir Demet Tiyatro' geri dönüyor mu?

"HASRETLİK HALİ GÜZEL"

Erdoğan sözlerine; "Saldıray'ı ise komple biplerler. Ancak Saldıray, Feriştah seyredip kimse ahlaksız olmadı. Çünkü ahlak öyle bozulan bir şey değil. Yoğurt gibi hava alınca bozulan bir şey değil. Bozulması da düzeltilmesi de daha zor bir şey. Özgür sanatla bozulmaz" diye devam etti.

SEKİZ SEZON YAYINLANDI 1995 ile 2007 yılları arasında iki ayrı dönemde tam sekiz sezon olarak yayınlanan 'Bir Demet Tiyatro'nun oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyleydi: