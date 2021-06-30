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Yıllık izinlerle ilgili flaş açıklama! Paranız geri alınıyor, çalışan herkes için geçerli
Çalışan herkes için geçerli. O ücreti iade edersiniz. Yıllık izinlerle ilgili kritik detaylar bulunuyor. Normalleşmenin yarın başlamasıyla birlikte tatil planları da hızla devreye alınacak. Ancak çalışanların kafasında bazı sorular bulunuyor. Gün hesabı, izin süresinin resmi tatile denk gelmesi, ek süre talebi, izin süresinde başka yerde çalışılıp çalışılmayacağı gibi konular merak ediliyor. İşte yıllık izinle ilgili 10 soru ve yanıtı...