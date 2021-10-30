Yıllık izinler ile ilgili flaş detay! Çalışanları kapsıyor, para ödemesi...

Yıllık izinlerle ilgili önemli açıklama! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Yıllık izinleri içeride biriken çalışanlar, izinlerinin ücretini alıp alamayacağını merak ediyor. Yıllık izinler sadece işten çıkarken para olarak alınabiliyor. Çalışanlar yıllık izinlerini yıl içinde kullanmaları gerekiyor. Ancak eğer işten çıkılacaksa, kullanılmayan kaç gün izin varsa parasının işveren tarafından ödenmesi gerekiyor. Örneğin iş yerinde 60 gün izin kalmışsa, 2 aylık brüt ücret ödenmesi gerekiyor.

Çalışanları yakından ilgilendiriyor. İşçilerin izinlerini yıl içerisinde kullanmaları esas. İşçi bunun yerine izinlerin ücretini isteyemez. Ancak iş sözleşmesi bittiğinde kullanılmayan izinler brüt ücret üzerinden ödenir. Akşam'dan Okay Bülbül'ün yazısı...

Soru: Önümüzdeki ay işyerinden ayrılacağım. 60 gün yıllık iznim var. İşten çıkarken bu 60 günün parasını alabilecek miyim? (Goncagül Katip)

Cevap: İşçilerin yıllık izinlerini yıl içerisinde kullanmaları esastır. İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretlerini işverenden isteyemez. Ancak iş sözleşmesi sona erdiği tarihte işçinin kullanmadığı izinlerin ücreti ödenmek durumundadır. Sizin kullanmadığınız izin gün sayısı 60 olduğu için 2 aylık brüt ücret ödenmeli.

TAZMİNAT KAYBI YOK

Soru: 2007'de çalışmaya başladığım işyerinde 2017'de emekli olmaya hak kazanmıştım ve o tarihte kıdem tazminatım ödendi. 2017'den beri de aynı şirkette çalışıyorum. Önümüzdeki ay işyerinden ayrılacağım, kıdem ve ihbar ödenirken çalışma sürem 2007'den itibaren hesaplanarak mı ödenecek? (Kamil Sarı)

Cevap: Emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam eden işçinin iş sözleşmesi feshedilirse kıdem ve ihbar tazminatı hesabında baz alınacak süre farklılık gösterir. Eğer işçi emekliliği hak ettiği tarihte işveren tarafından kıdem tazminatı ödenmişse bu durumda ihbar tazminatına hak kazanılamayacağı için ihbar süresinin hesabı emekli olduktan sonraki tarihten başlar. Sizin durumunuzda ihbar tazminatı 2017'den başlanarak hesaplanacak. Diğer yandan emekli olurken ödenen kıdem tazminatı tutarınız, 2007 ila 2021 yılları arasındaki çalışmalarınız karşılığı son ücretiniz üzerinden hesaplanacak kıdem tazminatınızdan mahsup edilecek ve kalan tutarı tazminat olarak alacaksınız. Kıdem tazminatı açısından bir kaybınız olmayacak.

SİGORTASIZ ÇALIŞANIN DAVA HAKKI VAR

Soru: 2010'da çalışmaya başladım ancak işveren sigortamı 2012'de yaptı. Bu iki yıl için dava açabilir miyim? (Ahmet Kuşçu)