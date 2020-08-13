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Yıllık izine gelmişti! Feci şekilde can verdi

AA/İHA |  13 Ağustos 2020 Perşembe - 20:27 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 20:27

Eskişehir'den yıllık izinini geçirmek üzere memleketine gelen Ordulu asker, trafik kazasında hayatını kaybetti.


Adem Meşe (21) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil Fatsa-Aybastı Yolu Kuşkayası mevkisinde, seyir halindeki bir minibüse çarptı.
 
Ardından kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 150 metrelik uçurumdan  yuvarlanarak ırmağa düştü.
 
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile  itfaiye ekipleri sevk edildi.
 
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Meşe'nin hayatını kaybettiği  belirlendi.
 
Adem Meşe'nin, Eskişehir'de Jandarma Uzman Onbaşı olarak görev yaptığı  ve fındık hasadı için yıllık izine ayrılarak memleketi Ordu'ya geldiği öğrenildi.
 
Öte yandan kazanın baba evine yaklaşık 5 kilometre mesafede meydana  geldiği bildirildi.
 

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