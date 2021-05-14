Gazetevatan.com » Gündem » Yıllık izinde 20 gün detayı! Milyonları ilgilendiriyor...
Yıllık izinde 20 gün detayı! Milyonları ilgilendiriyor...
Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla yıllık izin hesapları da başladı. Kim, ne kadar izin yapacak? Kim karar verecek? Süresi ne kadar? Kullanmayan parasını alır mı? İşte size izin rehberi...
Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla yıllık izin hesapları da başladı. Kim, ne kadar izin yapacak? Kim karar verecek? Süresi ne kadar? Kullanmayan parasını alır mı? İşte size izin rehberi...
KİM, NE KADAR YAPIYOR?
İşçilerin yıllık izin için en az 1 yıl çalışmaları gerekiyor. Aynı işyerinde çalışma süresi henüz 1 yılı dolmamış olanlar izin kullanamıyor.
KİM, NE KADAR YAPIYOR?
İşçilerin yıllık izin için en az 1 yıl çalışmaları gerekiyor. Aynı işyerinde çalışma süresi henüz 1 yılı dolmamış olanlar izin kullanamıyor.