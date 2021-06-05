Yıllık izin, tazminat ile ilgili müjde! O süre dikkate alınacak

Bu ay sonu itibariyle kısa çalışma ödeneği yeni bir uzatma olmaz ise sona erecek. Dolayısıyla işçiler artık tam mesai ve tam ücrete geçerek normal çalışacak. Aynı zamanda fesih yasağı biteceği için tek taraflı ücretsiz izin ve nakdi ücret desteği de sona erecek. Yıllık izin hesapları yapanlar da tazminat ve izin hakım var mı diye düşünürken müjdeli haber geldi.