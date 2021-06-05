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Yıllık izin, tazminat ile ilgili müjde! O süre dikkate alınacak
Yıllık izin, tazminat ve işsizlik maaşı ile ilgili flaş açıklama! Milyonlarca çalışana güzel haber geldi. Yaklaşık 1 yıl süreyle kısa çalışma ödeneği alan çalışanlar bulunuyor. Dolayısıyla izin, kıdem tazminatı işsizlik maaşı için 'süre' hesaplarında bu zamanların kullanılıp kullanılmayacağı merak ediliyor. Kanuna göre, yıllık izin süresi hesaplanırken kısa çalışmada ve ücretsiz izinde geçirdiği süreler dikkate alınmak zorunda. İşte konu ile ilgili tüm detaylar...
Bu ay sonu itibariyle kısa çalışma ödeneği yeni bir uzatma olmaz ise sona erecek. Dolayısıyla işçiler artık tam mesai ve tam ücrete geçerek normal çalışacak. Aynı zamanda fesih yasağı biteceği için tek taraflı ücretsiz izin ve nakdi ücret desteği de sona erecek. Yıllık izin hesapları yapanlar da tazminat ve izin hakım var mı diye düşünürken müjdeli haber geldi.