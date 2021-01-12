Yıllık 3 bin 736 TL! Her aile...

Veriler belli oldu. BTK yayınladı. Yıllık ödeme miktarı 3 bin 736 TL oldu. Türkiye'de 2020 yılında evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin yıllık ortalama haberleşme gideri vergiler dahil ortalama 3 bin 736 TL oldu.

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği'nin (TELKODER) her yılın sonunda düzenli yaptığı analiz kapsamında açıkladığı "Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması" verileri açıklandı.

Telekomünikasyon alanının düzenleyici kuruluşu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayınladığı veriler ile TELKODER’in yaptığı genel sektör değerlendirmesi sonucunda sabit telefona vergiler dahil aylık ortalama 42,37 TL ödendiği ortaya çıktı.

Aynı araştırmada, 3 GSM operatörünün abonelerinin ortalama aylık ödemelerinin ise vergiler dâhil 49,89 TL’ye ulaştığı belirtiliyor.

Sabit internet bağlantısı için ise aylık ortalama vergiler dahil 69,48 TL ödeniyor.

Bu giderlerin hepsinden yüzde 18 KDV’nin yanı sıra, sabit ve mobil haberleşme hizmetleri ve sabit ve mobil internet hizmetleri için yüzde 7,5 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) devlete aktarılıyor. Evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir aile, haberleşme gideri için devlete aylık 63,27 TL vergi ödüyor. Devlete ödenen vergi yılda yaklaşık 759 TL’yi buluyor.