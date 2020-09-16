Yıllara meydan okuyor! 57. yaşını böyle kutladı

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik , yeni yaşını iddialı pozlarıyla kutladı. Yıllara meydan okuyan Evcimik, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı.

Evcimik, paylaşımına, “Bugu¨n benim dogˆum gu¨nu¨m. Sayılarla is¸im olmadı. Hep diyorum ic¸imdeki c¸ocugˆu hic¸ bu¨yu¨tmedim. Bo¨yle gayet keyifli ve mutluyum. I·yi ki dogˆmus¸um. 57 kere mas¸allahınızı alırım” notunu düştü.

Kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Yonca Evcimik’in gönderisine binlerce yorum ve beğeni yağdı. Hakan Peker, Çiçek Dilligil gibi ünlü isimler de Evcimi'in yeni yaşını kutladı.