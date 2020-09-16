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Yıllara meydan okuyor! 57. yaşını böyle kutladı

16 Eylül 2020 Çarşamba - 14:08 | Son Güncelleme : 16 09 2020 - 14:08

Şarkılarıyla 90'lı yıllara damgasını vuran Yonca Evcimik, 57 yaşına bastı. Şarkıcı, yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.


Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, yeni yaşını iddialı pozlarıyla kutladı. Yıllara meydan okuyan Evcimik, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı.
 
Evcimik, paylaşımına, “Bugu¨n benim dogˆum gu¨nu¨m. Sayılarla is¸im olmadı. Hep diyorum ic¸imdeki c¸ocugˆu hic¸ bu¨yu¨tmedim. Bo¨yle gayet keyifli ve mutluyum. I·yi ki dogˆmus¸um. 57 kere mas¸allahınızı alırım” notunu düştü.
 
Kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Yonca Evcimik’in gönderisine binlerce yorum ve beğeni yağdı. Hakan Peker, Çiçek Dilligil gibi ünlü isimler de Evcimi'in yeni yaşını kutladı.

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