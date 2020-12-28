Yıllara göre asgari ücret tablosu! Yeni asgari ücret belli oldu…

Yıllara göre asgari ücret ne kadar? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı için asgari ücretin brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olduğunu açıkladı. İşte yıllara göre asgari ücret…

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını yaptı. Toplantı sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kameraların karşısına geçti. Buna göre 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak asgari ücret, bekar ve çocuksuz olanlar için brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira oldu. İşte Yıllara göre asgari ücret…

Yıllara göre asgari ücret ne kadar? (2002’den 2020’ye)

YILLARA GÖRE NET VE BRÜT ASGARİ ÜCRET İÇİN TIKLAYIN