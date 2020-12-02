Avrupa’nın önde gelen 24 uzman kamyon dergisini temsil eden gazetecilerden oluşan jürinin belirlediği IToY Ödülü’nü MAN kazandı. IToY Başkanı Gianenrico Griffini, “Yeni MAN TGX, sürücü konforu, yakıt tasarrufu, bağlanılabilirlik ve insan-makine arayüzü açısından ileri doğru atılmış önemli r adımı temsil ediyor. Bu nedenle, yeni MAN TGX’in neden Truck of the Year 2021 seçildiğine dair hiçbir şüphe yok. O, bugünün ve yarının ulaştırma ihtiyaçlarını karşılayan, geleceğe yönelik bir kamyon” dedi. Ödü, her yıl, son 12 ay içinde piyasaya sürülmüş ve karayolu taşımacılığının sürdürülebilir gelişimine en büyük katkıyı yapmış kamyona veriliyor.
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Yılın kamyonu seçildi
02 Aralık 2020 Çarşamba - 13:19 | Son Güncelleme : 02 12 2020 - 13:19
Yeni MAN TGX, “The International Truck of the Year 2021 (IToY) 2021 Uluslararası Yılın Kamyonu” seçildi.
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