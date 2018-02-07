07 Şubat 2018 Çarşamba
İSTANBUL 
14°C / 10°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.457 0.00 EURO 4,6670 0.07
USD 3,7670 -0.05 ALTIN 160,230 -1.50
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yılın en iyi otomobili belli oldu!

AA |  07 Şubat 2018 Çarşamba - 0:03 | Son Güncelleme : 07 02 2018 - 0:04

Almanya'nın otomobil dergisi Auto Motor&Sport tarafından düzenlenen "Best Car 2018"yarışmasında, Alfa Romeo Giulia seçildi.


Alfa Romeo'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin dinamik orta sınıf sedanı Giulia, yeni yıla ödülle girdi. Almanya'nın otomobil dergilerinden Auto Motor&Sport tarafından bu yıl 42'ncisi düzenlenen ve yılın en iyilerinin seçildiği "Best Car 2018" isimli yarışmada, toplam 18 farklı ülkeden okuyucular, 11 farklı kategoride 385 model için oylamada bulundu.

Alfa Romeo Giulia, yüzde 22,4'ünü alarak, kendi kategorisinde "2018 Yılının En İyi Otomobili" ödülüne layık görüldü. Açıkmada görüşlerine yer verilen Alfa Romeo EMEA Başkanı Roberta Zerbi, şu değerlendirmede bulundu: "Giulia'nın bu ödüle layık görülmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Alfa Romeo Giulia'nın Almanya'daki başarısı son derece önemli, aynı zamanda tasarımcı ve mühendislerimiz Alman otomobil tutkunlarının tercih ve beklentilerini karşıladığı için son derece gurur verici."

ETİKETLER

Almanya en iyi otomobil Alfa Romeo Giulia
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.