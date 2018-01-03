Yılın ayarı! Satılık değil, paranı al...

Filistin'e Amerikan yardımlarını kesme tehdidinde bulunan ABD liderine anında yanıt verildi, Mahmud Abbas Kudüs'ün satılık olmadığını söyledi. 2018 tablosunda ABD'nin Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya ayırdığı para, 502 milyon dolar. İsrail'e bu yıl verilecek destek ise 3 milyar 100 milyon dolar.

6 Aralık tarihinde kutsal kent Kudüs'ü İsrail 'in başkenti olarak tanıyarak Ortadoğu 'daki ateşe benzin döken Trump, Filistinlileri kızdıran tehdidi gece yarısı attığı Twitter mesajlarıyla savurmuştu.

ABD'nin 2018 planlarında Gazze Şeridi ve Batı Şeria 'ya toplam 502 milyon dolar lık bir yardım öngörülüyor. Aynı tabloda İsrail'e ayrılan kaynak ise 3 milyar 100 milyon dolar.

Tabloda dikkat çeken ayrıntı, ABD 'nin Ortadoğu'daki müttefiklerini paraya boğması ancak en çok yardıma ihtiyacı olan Irak 'a yalnızca 347 milyon dolar ayırması.

Türkiye'nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamada tarihi bir hezimet yaşayan Donald Trump, ABD'nin istediği 'hayır' oyunu almak için yine yardımlarla dünyayı tehdit etmiş ancak bu hamleler yenilgiyi engellememişti.

Dün gece peş peşe tweet atan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece Pakistan değil, başka birçok ülke ve başkaları için de boşuna milyarlarca dolar ödüyoruz. Örneğin, Filistinlilere yılda yüz milyonlarca dolar ödüyoruz ve takdir veya saygı görmüyoruz. İsrail'le, zamanı çoktan gelmiş geçmiş barış anlaşmasını müzakere etmek bile istemiyorlar. Müzakerenin en zor kısmı olan Kudüs'ü tartışma dışı bıraktık. İsrail bundan dolayı çok daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak. Filistinliler artık barışı görüşmek istemezken, neden onlara gelecekteki bu devasa ödemeleri yapalım?"

ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke oldu. Filistinliler, iki devletli çözümde 1967 yılından bu yana İsrail işgalindeki Doğu Kudüs'ün başkentleri olmasını istiyor. Bu talep dünya genelinde kabul görüyor, ülkeler İsrail'in kışkırtmalarına rağmen başkentlerini Kudüs'e taşımayı reddediyor. (Milliyet)