Yılın aşk bombası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli aşk yaşıyor...

Geçtiğimiz ocak ayında ünlü şef Hazer Amani ile tek celsede boşanan şarkıcı Sıla'nın kalbini İlker Kaleli'ye kaptırdığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.1 aydır birlikte oldukları konuşulan çiftten konu hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.

Özel hayatında bir türlü aradığı mutluluğu bulamayan Sıla, geçtiğimiz sene Hazer Amani ile evlenmiş ancak çift, bu yılın başında boşanmıştı. Çalkantılı özel hayatıyla gündemden düşmeyen Sıla hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

YILIN AŞK BOMBASI

Posta'da yer alan habere göre, geçtiğimiz aylar kısa süre oyuncu Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşayan İlker Kaleli ile Sıla yeni bir aşka yelken açtı. Bir aydır birlikte olan çiftin oldukça mutlu olduğu söyleniyor.

Magazin gündemine bomba gibi düşen ilişki hakkında taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR