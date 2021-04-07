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Yılın aşk bombası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli aşk yaşıyor...

07 Nisan 2021 Çarşamba - 9:58 | Son Güncelleme : 07 04 2021 - 9:58

Geçtiğimiz ocak ayında ünlü şef Hazer Amani ile tek celsede boşanan şarkıcı Sıla'nın kalbini İlker Kaleli'ye kaptırdığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.1 aydır birlikte oldukları konuşulan çiftten konu hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.


Özel hayatında bir türlü aradığı mutluluğu bulamayan Sıla, geçtiğimiz sene Hazer Amani ile evlenmiş ancak çift, bu yılın başında boşanmıştı. Çalkantılı özel hayatıyla gündemden düşmeyen Sıla hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
 
YILIN AŞK BOMBASI
 
Posta'da yer alan habere göre, geçtiğimiz aylar kısa süre oyuncu Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşayan İlker Kaleli ile Sıla yeni bir aşka yelken açtı. Bir aydır birlikte olan çiftin oldukça mutlu olduğu söyleniyor.
 
 
Magazin gündemine bomba gibi düşen ilişki hakkında taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.
 
TEK CELSEDE BOŞANDILAR
 
Geçen yıl ocak ayında nikah masasına oturan şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani çifti 18 Ocak 2021 tarihinde Bodrum'da boşanmıştı. Adliyeye gelen Sıla ve Hazer Amani'nin boşanma davası 15 dakika sürmüştü. Duruşmaya arkadaşıyla gelen Sıla, boşandıklarını açıklarken tek başına gelen Hazer Amani, "Söyleyecek bir şey yok" diyerek uzaklaşmıştı.

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