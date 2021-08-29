Yıldız Tilbe: Korkmayın içliklerim var!

Besteleri ve şarkılarıyla Türk müziğine yön veren sanatçılardan Yıldız Tilbe, önceki akşam sevenleriyle buluştu. Tilbe, samimi açıklamaları ve enerjisiyle geceye damgasını vurdu.

Kerkisolfej'in düzenlediği Bodrum Antik Tiyatro BtcTurk PRO sahnesinde hayranlarıyla buluşan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe , şarkıları ve kendine has tarzı ile izleyenlerden beğeni topladı. Sevenlerinin karşısına ışıltılı bir elbise ile çıkan Tilbe, "Beş sene önce aldığım bir elbise, bugün bunu giyeyim dedim..."

"İÇLİKLERİM VAR"

"Yalnız korkuyorum her an üstümden düşecek diye, ama korkmayın içimde içliklerim var" diyerek hayranlarını güldürdü.

Muhteşem enerjisiyle ve danslarıyla sevenlerini bir an olsun yerinde oturtmayan sanatçı, programının sonlarına doğru terliklerini çıkartarak konserine yalın ayak devam etti. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak harika bir performansa imza atan Tilbe, kendisini dinlemeye gelen misafirlerine teşekkür ederek alkışlar eşliğinde konserini noktaladı.