Yıldız Tilbe hem aşısız hem maskesiz dolaşıyor!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda aşı karşıtı olduğunu sık sık dile getiren şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Maskesiz olduğu dikkatlerden kaçmayan Tilbe, kendisine maske ve aşı hakkında soru soran muhabirlere çıkıştı.

Yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı en etkili yöntem aşı. Yetkililer de her fırsatta aşı olunması yönünde çağrılar yaparken, Yıldız Tilbe ise uyarılara rağmen aşı karşıtı açıklamalar yapmaya devam ediyor. Son olarak geçen akşam Etiler 'de alışveriş yaparken objektiflere takılan ünlü şarkıcı, kendisini görüntüleyen gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

"KOMBİN YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

Tilbe, "Yarınki açık hava konseri için kıyafet bakıyorum. Ama ne bulursam kombin yapmaya çalışıyorum. Hepsini birbirine denk getiriyorum" ifadelerini kullandı. Gazetecilerin, "Aşı olmadığınız için yurt dışı konserleriniz iptal oluyor. Aşı olmamakta kararlı mısınız?" sorusuna Tilbe, "Ben o konulara girmek istemiyorum. Kendime elbise bakıyorum. Sizi birbirinize teslim ediyorum" cevabını verdi.

"TÜRKÇE KONUŞUYORUM!"

"AVM'de dolaşırken neden maske takmıyorsunuz?" sorusuna ise Tilbe, "Başka sorunuz var mı? Türkçe konuşuyorum. Başka sorunuz var mı?" diyerek, muhabirlere çıkıştı.