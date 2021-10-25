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Yıldız Tilbe: Güzele ne yakışmaz?

25 Ekim 2021 Pazartesi - 16:48 | Son Güncelleme : 25 10 2021 - 16:48

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sürprizlerle dolu muhteşem bir geceye imza attı.


Uzun süre sonra ilk kez bir gazinoda sahne alan ve mekana özel hazırladığı repertuarı ile misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatan Yıldız Tilbe, 'Vazgeçtim' ve 'Delikanlım' şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Sahneye kırmızı taşlı bir tulumla çıkan Tilbe, "Bu geceye sizin için özel hazırlandım. Baştan aşağıya kırmızı olmak istedim, çünkü kırmızı bana çok yakışıyor. Güzele ne yakışmaz" diyerek herkese tebessüm ettirdi.
 
SELFİE REKORU KIRDI 
 
Sahne önüne gelerek selfie çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmeyen Yıldız Tilbe, gecede selfie rekoru kırdı. Romantik şarkılarıyla misafirlerine duygu sağanağı yaşatan Tilbe, gecenin sonunda Karadeniz şarkılarıyla sürprizlerle dolu geceyi coşkulu bir şekilde tamamladı.
 
 
 

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