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Yıldız Tilbe'den ünlü çiftin ayrılığına flaş yorum!

11 Temmuz 2021 Pazar - 17:07 | Son Güncelleme : 11 07 2021 - 17:07

Yıldız Tilbe geçtiğimiz akşam Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle buluştu. Konser öncesi konuşan Tilbe, Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığı hakkında flaş bir yorum yaptı.


Harbiye'de konser veren 54 yaşındaki ünlü popçu yine danslarıyla ilgi odağı oldu. Yıldız Tilbe sahneye çıkmadan önce soruları yanıtladı.  tv100'ün haberine göre; Yıldız Tilbe Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığı hakkında,  “Canları sağ olsun” demekle yetindi. 
 
 Ünlü şarkıcı geçen günlerde Hadise'ye “Hadisem, yaz yollarımın değişmeyen şarkıcısı” tweet’ini atmış, Hadise de Tilbe’ye “Yazlar, kışlar... tüm mevsimler seninle güzel Yıldız’ım” cevabını vermişti.
 
Geçen aylarda Twitter’da meydan okumaya davet ettiği Tarkan'dan red cevabı alan Yıldız Tilbe konu ile ilgili soruya yanıt vermek istemedi. 
 
Konser sırasında Bülent Ersoy, menajer Haluk Şentürk’ün telefonundan Yıldız Tilbe’yle sahnede görüntülü olarak konuştu. Seyircilerin alkış yağmuruna tuttuğu Diva, Tilbe’yi övdü ve “Fevkaladenin fevkindesin” dedi.
 
Konserde Yıldız Tilbe’yi izleyenler arasında Şevval Sam da vardı. “Yasak Elma”nın çekimlerine eylülde başlayacaklarını anlatan Şevval Sam, konser planlarından bahsetti.

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