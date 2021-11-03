Yıldız Teknik Üniversitesi KPSS'den en az 50 puanla sözleşmeli personel alacak!

Yıldız Teknik Üniversitesi KPSS ile en az lise mezunu 50 sözleşmeli personel alacak. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuru yapacak adayların en az lise mezunu ve KPSS'den en az 50 puan almaları gerekiyor. Peki, Peki, Yıldız Teknik Üniversitesi personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alımı şartları!

Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı! İlana göre, üniversite temizlik görevlisi ile koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında 50 personel alacak. Başvurular, 17 Kasım'a kadar gerçekleştirilebilecek. Peki, Yıldız Teknik Üniversitesi personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alımı şartları!

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete ’ de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün olarak belirlendi. Başvurular 3- 17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Başvurular üniversitenin personel daire başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacak.

Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecek. Birden fazla pozisyona başvurulanların başvuruları değerlendirilmeye alınmayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları sağlıyor olmak.

2. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

3. Üniversitemizin tüm yerleşkelerindeki iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

4. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6. Görev tanımında belirtilen görevin devamlı yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.