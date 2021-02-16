Yıldız Cüceloğu kimdir, kaç yaşındadır? Yıldız Hacıevliyagil’in (Cüceloğu) biyografisi…

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cücenoğlu İstanbul'daki dairesinde ölü bulundu. 83 yaşında olan Doğan Cüceloğlu'nun ölümü şok etkisi yaratırken, hayatı hakkında yapılan araştırmalar da arttı. Yıldız Cüceloğlu ile evli olan Doğan Cüceloğlu'nun Timur Cüceloğlu adında bir oğlu var. Peki, Yıldız Cüceloğlu kimdir?

Psikolog Doğan Cüceloğlu’nun ölümü sevenlerini şok etti. 83 yaşında olan Doğan Cüceloğlu İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, kalp krizi nedeni ile öldüğü iddia ediliyor. Doğan Cüceloğlu'nun ölümünün ardından, eşi Yıldız Cüceloğu da araştırılmaya başlandı.

YILDIZ HACIEVLİYAGİL CÜCELOĞLU KİMDİR?

Yıldız Hacıevliyagil, İnsan ve Toplum, Kişisel Gelişim kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. İşim ve Ben kitabının yazarıdır. 55 yaşında olan Yıldız Hacıevliyagil İzmir doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Doğan Cüceloğlu on yıllık evliliğin ardından ikinci evliliğini Yıldız Cüceloğlu ile yapmıştır.

DOĞAN CÜCELOĞLU KİMDİR?

İletişim psikolojisi uzmanı Doğan Cüceloğlu, kırktan fazla bilimsel makalesi ve çok sayıdaki kişisel gelişim kitabı ile tanınıyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde 11 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak dünyaya gelmiş ve ortaokulu orada bitirmiştir. Ankara ve Kırklareli'de liseyi bitirip İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun Cüceloğlu, ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji doktorasını yapmıştır.Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi i?e Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışmış, Fulbright bursu ile Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene görev almıştır.

DOĞAN CÜCELOĞLU KİTAPLARI

İnsan İnsana Sohbetler 1

İnsanı Ararken Damdan Düşen Psikolog

Korku Kültürü

Onlar Benim Kahramanım

Bir Kadın Bir Ses

Başarıya Götüren Aile

'Mış Gibi' Yaşamlar

'Keşke'siz Bir Yaşam İçin İletişim

Savaşçı

İçimizdeki Biz

Yetişkin Çocuklar

İyi Düşün Doğru Karar Ver

İçimizdeki Çocuk

İnsan ve Davranışı

İnsan İnsana