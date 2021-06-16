Yıldız Ayhan kimdir? Yıldız Ayhan kaç yaşındaydı? Yıldız Ayhan'ın biyografisi!

TRT'nin ünlü ses sanatçılarından Yıldız Ayhan, 83 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından duyuruldu. Peki, Yıldız Ayhan kimdir? Yıldız Ayhan neden öldü? Yıldız Ayhan kaç yaşındaydı? İşte Yıldız Ayhan'ın hayatı

Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden Yıldız Ayhan hayatını kaybetti. Zatürre teşhisiyle tedaviye alınan ve bir süredir yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı yaşamını sürdüren Yıldız Ayhan'ın vefatı Kültür ve Turizm Bakanlığı 'nın resmi Twitter hesabından duyuruldu. Sanatının 17 Haziran Perşembe günü öğle namazından sonra İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

YILDIZ AYHAN KİMDİR?

Yıldız Ayhan, 1938 yılında Ankara 'da doğdu. 1956'da şarkıcı oldu ve Ankara Radyosu'na katıldı. Konsere şarkıcı, müzisyen ve besteci Ahmet Gazi Ayhannen de katıldı. Türkiye'de Kırım Tatarca şarkılarını söyleyen ilk şarkıcılardan biridir.

1979 yılında İstanbul Radyosu'na geçti. 1999 yılında emekli oldu. Nurdan ve Özlem'in iki kızı ve dört torunu vardı.