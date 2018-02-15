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Yıldırım-Merkel görüşmesi

AA |  15 Şubat 2018 Perşembe - 18:18 | Son Güncelleme : 15 02 2018 - 19:22

Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi sona erdi.


Almanya'ya çalışma ziyaretinde bulunan Yıldırım, Başbakanlık binasında  Alman mevkidaşı Merkel tarafından karşılandı. 
 
Binali Yıldırım ve Angela Merkel tokalaşarak basın mensuplarına poz  verdi, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.
 
İki Başbakan, görüşmenin ardından düzenlenecek ortak basın  toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.
 
Yıldırım, Berlin'deki temaslarını tamamlamasının ardından küresel ve  bölgesel güvenlik konularının ele alındığı dünyanın en önemli platformları  arasında gösterilen Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Münih'e geçecek.
 

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