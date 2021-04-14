Yıldırım Akbulut kimdir? Yıldırım Akbulut'un biyografisi...

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti. Yıldırım Akbulut tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 86 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Yıldırım Akbulut kimdir? Yıldırım Akbulut kaç yaşında ve nereli? İşte Yıldırım Akbulut'un biyografisi...

YILDIRIM AKBULUT KİMDİR?

Yıldırım Akbulut 15 Kasım 1935'de Erzincan 'da dünyaya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı. Başbakanlık ve Anavatan Partisi Genel Başkanlığı görevini 1989–1991 yılları arasında sürdüren Akbulut, 1987–1989 ve 1999–2000 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

ANAP'ın kuruluşunda Erzincan teşkilatını oluşturan ve il başkanlığı görevini üstlenen Akbulut, 1983 seçimlerinde ANAP Erzincan Milletvekili olarak TBMM 'ye girdi. Özal hükümetinde İçişleri Bakanlığı yapan Akbulut, iki kez de TBMM Başkanlığı görevini üstlendi.

TBMM Başkanı iken Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine Başbakanlığı üstlenen ve daha sonra ANAP Genel Başkanlığı'na seçilen Akbulut, bir buçuk yılı aşkın süre Başbakanlık'ta bulunduktan sonra kongre yarışını Mesut Yılmaz 'a karşı kaybederek genel başkanlık ve başbakanlıktan ayrıldı.

Akbulut, 20. Dönem seçimlerinde Erzincan'dan milletvekili seçilememiş, sonraki seçimlerde ANAP Ankara Milletvekili olarak Parlamento'ya girdi ve Meclis Başkanı seçildi.

Cumhurbaşkanlığı'na da aday olan Akbulut, 1992 yılında da dönemin Cumhurbaşkanı Özal'ın istemiyle 17 arkadaşıyla birlikte ANAP'tan istifa etmiş, ancak bir süre sonra partiye dönmüştü.