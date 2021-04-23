Yıldırım Akbulut kimdir? Erzincan Havalimanı’nın adı değiştirildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı’nda Erzincan Havalimanı’nın adının, ’Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’ olarak değiştirileceğini açıklamıştı. Erzincan Havalimanı’nın adı değişti.

YILDIRIM AKBULUT KİMDİR?

Yıldırım Akbulut 15 Kasım 1935'de Erzincan'da dünyaya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı. Başbakanlık ve Anavatan Partisi Genel Başkanlığı görevini 1989–1991 yılları arasında sürdüren Akbulut, 1987–1989 ve 1999–2000 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

ANAP'ın kuruluşunda Erzincan teşkilatını oluşturan ve il başkanlığı görevini üstlenen Akbulut, 1983 seçimlerinde ANAP Erzincan Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Özal hükümetinde İçişleri Bakanlığı yapan Akbulut, iki kez de TBMM Başkanlığı görevini üstlendi.



TBMM Başkanı iken Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine Başbakanlığı üstlenen ve daha sonra ANAP Genel Başkanlığı'na seçilen Akbulut, bir buçuk yılı aşkın süre Başbakanlık'ta bulunduktan sonra kongre yarışını Mesut Yılmaz'a karşı kaybederek genel başkanlık ve başbakanlıktan ayrıldı.



Akbulut, 20. Dönem seçimlerinde Erzincan'dan milletvekili seçilememiş, sonraki seçimlerde ANAP Ankara Milletvekili olarak Parlamento'ya girdi ve Meclis Başkanı seçildi.



Cumhurbaşkanlığı'na da aday olan Akbulut, 1992 yılında da dönemin Cumhurbaşkanı Özal'ın istemiyle 17 arkadaşıyla birlikte ANAP'tan istifa etmiş, ancak bir süre sonra partiye dönmüştü.

Anayasa Mahkemesi eski üyelerinden Samia Akbulut'la evli olan Akbulut 3 kız çocuğu babasıdır. 17., 18., 19. Dönem Erzincan ve 21. Dönem Ankara milletvekili olmuştur. Halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesidir.

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Geçtiğimiz yıl kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Akbulut, 15 Nisan 2021’de hayatını kaybetti.