03 Eylül 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.084 0.00 EURO 8,7320 -0.25
USD 7,3980 0.20 ALTIN 458,960 -0.49
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yıldırım-9 Şenyayla operasyonu başladı

03 Eylül 2020 Perşembe - 9:14 | Son Güncelleme : 03 09 2020 - 9:45

İçişleri Bakanlığı'nca Yıldırım-9 Şenyayla operasyonu başlatıldı. Operasyonda bin 22 personel görev alıyor.


İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.022 personel görev alıyor.
 
İçişleri Bakanlığı şu açıklamada bulundu:
 
Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarınca “YILDIRIM-9 ŞENYAYLA” Operasyonu başlatıldı.
 
Operasyonda Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.022) personel [(72) operasyonel tim] görev alıyor.
 
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8) operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi, 22 işbirlikçi yakalandı, 80 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
 

ETİKETLER

operasyon yıldırım şenyayla
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.