Yıldırım 7 Lice Narko terör operasyonu başladı

Terörle mücadele son sürat devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Diyarbakır'da Yıldırım 7 Lice Narko terör operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat , Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1495 personel görev aldı." denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca "YILDIRIM-7 LİCE NARKO-TERÖR " Operasyonu başlatıldı.

Bahse konu operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.495) personel [(100) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6) Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam (31) terörist etkisiz hale getirilmiş, (48) mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.