26 Ağustos 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.093 0.05 EURO 8,7390 -0.08
USD 7,3990 0.12 ALTIN 455,590 -0.62
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yıldırım 7 Lice Narko terör operasyonu başladı

AA |  26 Ağustos 2020 Çarşamba - 9:13 | Son Güncelleme : 26 08 2020 - 9:48

İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da Yıldırım 7 Lice Narko terör operasyonunun başladığını duyurdu. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat , Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1495 personel görev aldı.


Terörle mücadele son sürat devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Diyarbakır'da Yıldırım 7 Lice Narko terör operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat , Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1495 personel görev aldı." denildi.
 
 
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
 
Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca "YILDIRIM-7 LİCE NARKO-TERÖR " Operasyonu başlatıldı.
 
 
Bahse konu operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.495) personel [(100) operasyonel tim] görev alıyor.
 
 
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6) Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam (31) terörist etkisiz hale getirilmiş, (48) mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

ETİKETLER

Yıldırım 7 Lice Narko terör operasyon
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.