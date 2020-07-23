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Yıldırım-2 Cilo operasyonu! Tek tek ele geçirildi

DHA |  23 Temmuz 2020 Perşembe - 19:19 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 19:19

Hakkari'de başlatılan 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu devam ederken, terör örgütü PKK'ya ait uyuşturucu madde ve üretimi için kullanılan malzemelerin bulunduğu sığınak tespit edildi.


Hakkari'de, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu devam ediyor. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan Yıldırım-2 Cilo operasyonu kapsamında, Yüksekova İlçesi Kolbaşı köyü kırsalında terör örgütüne ait sığınak tespit edildiği belirtildi.
 
Sığınakta yapılan aramada 10 kilo 40 gram metamfetamin, 4 plastik leğen, 1 kazan, 3 hortum ele geçirilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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Hakkari Yıldırım-2 Cilo PKK
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