Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 816 personelin katılımıyla Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya Operasyonu'nun başladığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bölücü terör örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ve barınma arayışını bertaraf etmek, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan örgütün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik olarak Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca “YILDIRIM-15 MUTKİ-SARPKAYA” Operasyonu başlatılmıştır.

Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat(PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 816 personel [(48) operasyonel tim] görev almaktadır.