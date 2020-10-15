15 Ekim 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.184 -0.48 EURO 9,3090 0.19
USD 7,9450 0.43 ALTIN 484,170 0.11
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başlatıldı

15 Ekim 2020 Perşembe - 11:34 | Son Güncelleme : 15 10 2020 - 12:09

İçişleri Bakanlığınca Şırnak, Siirt, Van ve Hakkari'de 2 bin 512 personelin katılımıyla Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başlatıldı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü teröre örgütünün kış öncesi  hareket kabiliyeti ve barınma arayışını bertaraf etmek, ülke içinde iletişimi  ortadan kalkan örgütün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve ülke  içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik   Şırnak-Siirt-Van-Hakkari'de "Yıldırım-13 Bestler Dereler" Operasyonunun  başlatıldığı kaydedildi.
 
 
 
Açıklamada, operasyonda Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve  idaresinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat  (PÖH) ve Güvenlik Koruculardan oluşan 161 operasyonel timde 2 bin 512 personelin  görev yaptığı belirtildi.
 
 
Yıldırım operasyonlarının bilançosu
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik 13 Temmuz  2020'de başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar 124 teröristin  etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, 53 iş birlikçinin yakalandığı,  190 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği ve çok sayıda silah-mühimmat, gıda  ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği kaydedildi.
 
Açıklamada, Yıldırım Operasyonlarının vatandaşların desteği ile  inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği vurgulandı.

ETİKETLER

Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu PKK operasyon terör
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.