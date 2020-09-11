Yıldırım-11 Herekol operasyonu başladı! Herekol ne demek?

Siirt'te Yıldırım-11 Herekol operasyonunun başladığı İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada resmen ilan edildi. Operasyona binden fazla güvenlik personelinin katıldığı açıklanırken sabah saatlerinde düğmeye basıldığı belirtildi.
Herekol ne demek?
Herekol Dağı yaklaşık yüksekliği 2962 metre olan, geniş bir dağdır. Büyük kısmı Siirt ilinde olmasına rağmen Şırnak iline doğru da uzanmaktadır. Genellikle haritalarda Yazlıca Dağı olarak geçmektedir. Yıldırım 11 operasyona verilen Herekol ismi, bu dağdan geliyor.