Yıldırım-11 Herekol operasyonu başladı! Herekol ne demek?

İçişleri Bakanlığı Siirt'te Yıldırım-11 operasyonunun başladığını yaptığı açıklamayla duyurdu. Bin 3 güvenlik personelinin katıldığı operasyona Herekol adı verildi. Herekol adı verilen Yıldırım-11 operasyonuna yönelik araştırmalar hızlandı. Operasyon detayları ile ilgili araştırma yapan vatandaşlar herekol ne demek, sorusuna yanıt aradı.

Siirt'te Yıldırım-11 Herekol operasyonunun başladığı İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada resmen ilan edildi. Operasyona binden fazla güvenlik personelinin katıldığı açıklanırken sabah saatlerinde düğmeye basıldığı belirtildi.

Herekol ne demek?

Herekol Dağı yaklaşık yüksekliği 2962 metre olan, geniş bir dağdır. Büyük kısmı Siirt ilinde olmasına rağmen Şırnak iline doğru da uzanmaktadır. Genellikle haritalarda Yazlıca Dağı olarak geçmektedir. Yıldırım 11 operasyona verilen Herekol ismi, bu dağdan geliyor.