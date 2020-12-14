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Yılbaşında sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş karar! Cumhurbaşkanı duyurdu

14 Aralık 2020 Pazartesi - 20:39 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 20:39

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Milyonlarca kişi Kabine toplantısında alınacak kararları bekliyordu. Yurt genelinde alınacak yeni koronavirüs tedbirleri ile ilgili Kabine toplantısından yeni kararlar çıktı. Kameralar karşısında geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan alınacak yeni önlemleri ve yasaklar ile ilgili son kararları açıkladı. Peki, Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşı yasağı var mı, kaç gün? Yılbaşı yasağı ne zaman? Yılbaşı tatili kaç gün olacak? İşte yılbaşı kısıtlaması ve yılbaşında sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntılar...


Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusunun yanıtı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyord. Prşembe günü başlayacak olan yılbaşı tatilinin hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile birleştirilip birleştirilmeyeceği merak ediliyordu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı da kabine toplantısında masaya yatırıldı. Yılbaşı yasakları ile ilgili kritik karalar alındı. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni tedbirleri ve kararları tek tek açıkladı. Peki, Yılbaşı yasağı var mı? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında yasak kaç gün? İşte yılbaşı kısıtlamaları ve yılbaşında sokağa çıkma yasağının tüm detayları...
 
YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
 
Kabine toplantısının ardından açıklamalardan bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yılbaşı kısıtlamaları ile ilgili açıklamalarında satır başları: Sokağa çıkma sınırlaması, 31 Aralık perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacaktır. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının kadrolarına göre vazife malüllüğü ya da meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacak. Cumhurbaşkanı olarak salgın sürecinin yönetimin görev alan kurumlarımızın tüm çalışmalarını takip ediyorum.
 

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