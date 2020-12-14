Yılbaşında sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş karar! Cumhurbaşkanı duyurdu

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusunun yanıtı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyord. Prşembe günü başlayacak olan yılbaşı tatilinin hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile birleştirilip birleştirilmeyeceği merak ediliyordu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı da kabine toplantısında masaya yatırıldı. Yılbaşı yasakları ile ilgili kritik karalar alındı. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni tedbirleri ve kararları tek tek açıkladı. Peki, Yılbaşı yasağı var mı? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında yasak kaç gün? İşte yılbaşı kısıtlamaları ve yılbaşında sokağa çıkma yasağının tüm detayları...
YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Kabine toplantısının ardından açıklamalardan bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yılbaşı kısıtlamaları ile ilgili açıklamalarında satır başları: Sokağa çıkma sınırlaması, 31 Aralık perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacaktır. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının kadrolarına göre vazife malüllüğü ya da meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacak. Cumhurbaşkanı olarak salgın sürecinin yönetimin görev alan kurumlarımızın tüm çalışmalarını takip ediyorum.